Cruciale week voor Grimbergen en het Eurostadion

Ghelamco, de bouwheer van het Eurostadion op parking C, heeft de gemeente Grimbergen in gebreke gesteld omdat de gemeenteraad de intussen beruchte voetweg niet wil laten schrappen. Ghelamco voert zo de druk gevoelig op in een cruciale week.

Ghelamco is heel duidelijk in zijn ingebrekestelling: als de Grimbergse gemeenteraad niet snel aan de provincie vraagt om de buurtweg op parking C af te schaffen, dan zal de gemeente moeten opdraaien voor de aanzienlijke schade die het bedrijf daardoor zal lijden. "Het hoeft geen betoog dat het project ten gevolge van een negatieve beslissing van de gemeenteraad in het gedrang komt en minstens een aanzienlijke vertraging oploopt met onoverzienlijke schade als gevolg", reageert Ghelamco. De bouwheer wijst onder meer op de reeds verrichte investeringskosten voor de technische uitwerking van het dossier, de bijkomende kosten die werden gemaakt om de timing voor het EK2020 te halen en de schade waarvoor derde partijen haar kan aansprakelijk stellen.

Donderdag staat het punt alvast opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Ghelamco hoopt dat de afschaffing groen licht krijgt.

Terwijl de meerderheidspartijen zich in stilte hullen, vragen verschillende oppositiepartijen met aandrang om niet te buigen voor wat zij pure intimidatie noemen. “Ik doe dan ook een oproep om dondedag dezelfde stemming te doen en die beslissing niet in te trekken. En ik doe vooral een oproep aan het schepencollege om het gezond verstand te gerbuiken en geen bouwvergunning af te leveren voor het stadion”, aldus Bart Laeremans van Vernieuwing.

Laeremans maakt zich ook sterk dat Ghelamco nooit de schade voor een eventuele mislukking van het Eurostadionproject op Grimbergen zal kunnen verhalen. “Omdat hun eigen dossier niet regelmatig is. Dat is natuurlijk de truc die ze toepassen. Volgens hen is het de buurtweg die hun project onderuit haalt. Maar het project kan niet doorgaan omdat hun dossier tegen alle richtlijnen ingaat die de Vlaamse regering al in 2011 heeft opgelegd. Zo mag er maximum 20.000 vierkante meter aan kantoorruimte zijn. In de praktijk wil ghelamco echter 100.000 vierkante meter kantoorruimte bouwen. Dat is niet meer de regels overtreden, dat is lachen met de regelgeving”, aldus Laeremans.