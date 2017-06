Curling Zemst schenkt gratis water weg

In Zemst wordt de ijspiste van de plaatselijke Curling club dezer dagen ontdooid. Het smeltwater wordt niet weggegoten, maar geschonken aan de landbouwers van Zemst of een andere instantie die het bij deze uitzonderlijke droogte goed kan gebruiken.

Als eerste curlinghal in België, opende Curling club zemst anderhalve maand geleden de deuren. In een eerste fase werd de ijsbaan aangelegd en ook getest. Maar nu mag de ijsvlakte weer worden ontdooid. Het zou immers handen vol geld en ook heel wat energie kosten om de ijsbaan tijdens de zomermaanden intact te houden.

Normaal wordt het ontdooide water afgevoerd naar de riolen, waana in september een nieuwe ijsbaan wordt aangelegd. Het is geen optie om het water 3 maanden te laten staan, omdat het dan gaat gisten en er een broeihaard van bacteriën ontstaat. Omdat met deze hitte zuinig moet worden omgesprongen met water, wil de Curling club Zemst de waterplas van 40.000 liter aan landbouwers schenken of aan een andere instantie die het water goed kan gebruiken.

De Curling club en het gemeentebestuur van Zemst bekijken nu samen wat de best mogelijke bestemming van het gesmolten ijswater zou kunnen zijn.