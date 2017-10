Curlingbaan Zemst lokt veel belangstellenden

Eind vorige maand opende in Zemst de eerste curlingbaan van ons land. Geen overbodige luxe, zo blijkt. De curlingbaan lokt heel wat belangstellenden: om te trainen, om competitie te spelen of om initiatielessen te volgen.

Curling - ook wel eens petanque op het ijs genoemd - is een sport die in Canada razend populair is, bij ons is dat (voorlopig) nog iets minder. Maar misschien brengt de eerste curlingbaan van het land daar binnenkort wel verandering in. In Zemst krijgen ze, een paar weken na de opening, alvast heel wat geïnteresseerden over de vloer.

De curlinghal in Zemst kwam er op vraag van de competitiespelers. Die moesten in het verleden vaak uitwijken naar Nederland om wedstrijden te spelen. Er werd getraind op gewone schaatspistes, maar dat is verre van ideaal, zeggen ingewijden.

Met de eerste curlinghal van het land, kan de belangstelling voor de curlingsport alleen maar toenemen. Bij de Curlingclub Zemst zullen ze daar zeker niet rouwig om zijn.