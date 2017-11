CVO Meise-Jette viert 50 jaar volwassenenonderwijs

CVO Meise-Jette ontstond 50 jaar geleden in het centrum van Meise op instigatie van wijlen minister van Staat en Meises schepen Jos Chabert (CD&V, destijds CVP). Tot de jaren’80 vormden taalopleidingen de hoofdmoot, tot de fusie met een school voor huishoudelijk onderwijs in Jette. Vandaag is het centrum een cruciale speler in de vorming van volwassenen in de meest diverse vakgebieden. Je kan er nog steeds 13 taalopleidingen volgen, van Arabisch tot Vlaamse Gebarentaal, en 60 verschillende informaticacursussen. Wie een beroep wil leren, kan terecht voor zorgkundige, begeleider in de kinderopvang, voetverzorger, elektricien en multimedia operator.

CVO Meise-Jette heeft haar hoofdvestigingsplaats in Wolvertem, deel van Meise, en een grote vestigingsplaats in Jette, maar is op vraag van gemeenten en partners als het Agentschap Inburgering en Integratie en VDAB uitgezwermd naar Asse, Londerzeel, Wemmel, Vilvoorde en Halle.

Jaarlijks schrijven 4000 cursisten van 99 verschillende nationaliteiten in voor 1 of meer modules. Voor het CVO werken een honderdtal mensen.

Meer in de reportage in ons nieuws vanavond