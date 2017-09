d’(H)opmaten winnen internationaal Kampioenschap Dweilorkesten in Halle

d’(H)opmaten, een muzikale bende uit Halle, Pepingen en Herne, hebben zaterdag in Halle het Internationaal Kampioenschap voor Dweilorkesten gewonnen.

In totaal streden 10 dweilorkesten uit Nederland, Frankrijk en België om de felbegeerde titel. Nederland is doorgaans het sterkst vertegenwoordig. Daar is het fenomeen ‘dweilorkest’ al stevig ingeburgerd. Bij dit soort orkesten ligt trouwens de nadruk niet alleen op muziek maar ook op ambiance. Op hun playlist staan dan ook doorgaans stevige meezingers.

Dit jaar maakten voor het eerst ook twee dweilorkesten uit eigen regio hun opwachting. De G-Bloezers, een dweilorkest dat ontstaan is uit de fanfare van Gooik en d’(H)opmaten, een groep muzikale vrienden die elkaar kennen van enkele muziekmaatschappijen uit Herne, Pepingen en Halle. Het zilver wqs voor RODL uit Nederland, het brons voor Les Gratkipolis uit Frankrijk. De ambianceprijs voor de Dofkapel uit Essen.

De twee regionale dweilorkesten hadden duidelijk niets aan het toeval overgelaten en hadden de voorbije maanden ook aardig wat gerepeteerd om meteen hun mannetje te kunnen staan naast de gerenommeerde orkesten uit het buitenland. Met succes. De G-bloezers eindigden meteen op een vierde plaats. En d’(H)opmaten wonnen het goud.