De buxusmot is een diertje dat afkomstig is uit Azië. De laatste jaren duikt het steeds vaker op, ook in onze regio. De buxusmot vreet buxusplanten kaal. De blaadjes die overblijven worden bruin. In tuincentra kun je een biologisch bestrijdingsmiddel kopen en daar je planten mee behandelen. Belangrijk is om je planten goed in de gaten te houden en in te grijpen als je ze ziet.