Daar is ie weer: de reuzenaronskelk

Gisteravond begon ze open te gaan en, zoals u intussen vast weet, duurt het spektakel maar 2 dagen. De reuzenaronskelk, de grootste ‘bloem’ ter wereld, staat weer even in bloei in de Plantentuin in Meise. Die blijft vanavond uitzonderlijk tot 22 uur open.

In het midden van de zomervakantie, is het rode schutblad van de reuzenaronskelk open gegaan en is de bloei op zijn hoogtepunt. De plant meet niet minder dan 2 meter 18 centimeter.

De reuzenaronskelk (Amorphophallus titanum), in de volksmond ook de 'stinkbloem ' genoemd, is een zeldzame, met uitsterven bedreigde plant afkomstig uit de tropische regenwouden van Sumatra. Een titaan die zijn naam alle eer aan doet, want het is de grootste 'bloem' ter wereld. De vorige 4 keren bloeiden er in Meise telkens kleine, eerder elegante exemplaren, van zowat 1m50. Deze keer is het dus weer een reus.

De bloei van de reuzenaronskelk duurt maar twee dagen en biedt naast het visuele ook een geurspektakel. De karakteristieke 'lijkengeur' van de plant begint zich na de opening van de 'bloem' snel te verspreiden in de warme en vochtige atmosfeer van de tropische serres. Een bijzondere sensatie...

Omdat de bloem na 48 uur dus weer verwelkt, blijft de Plantentuin vanavond 19 juli, uitzonderlijk laat open tot 22 uur voor het publiek.