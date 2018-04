Daar zijn de buxusrupsen weer...

De buxusrupsen zijn weer in het land en in de regio...Die rupsen hebben het gemunt op de buxussen in onze tuinen. Een ware plaag, maar dankzij een paar goede tips kan je veel kwaad voorkomen.

Alles begint bij goede informatie en het voortdurend controleren van de buxusplanten. Als je ook maar het kleintse wormpje opmerkt, is het boodschap om niet te aarzelen en meteen in te grijpen. Want als de rupsen verpoppen tot motten is het hek helemaal van de dam...DIe motten leggen namelijk eitjes in de planten. Uit die eitjes komen op hun beurt de rupsen en het zijn die rupsen die verantwoordelijk zijn voor het kaalvreten van de buxusplant. Zeker door het warme weer van de jongste dagen hebben de rupsen een ware boost gekregen.

Kortom, wie zijn buxusplanten lief is, doet er goed aan om niet te wachten en nu in te grijpen. Anders verpoppen de rupsen tot motten en de vrouwelijke exemplaren van die motten kunnen tot wel 500 eitjes leggen...Wie nu niet ingrijpt, riskeert met een plaag te zitten in augustus. De kleine rupsen die dan nog leven, gaan overwinteren in een cocon, waardoor ze goed bestand zijn tegen de ergste kou.

Wat zijn de beste tips? Probeer zoveel mogelijk handmatig de zichtbare rupsen te verwijderen. Je kan de aangetaste takken ook snoeien en om helemaal zeker te zijn, kan je in de handel ook (chemische of biologische) sproeimiddelen tegen de rupsen kopen.Kortom, wie tijdig ingrijpt, kan de buxus zeker redden van de rupsenplaag...