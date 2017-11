Dader moord Ternat nog zeker maand in de cel

De 32-jarige man die vorig weekend een jonge vrouw vermoordde in zijn woning aan de Overnelleweg in Ternat blijft zeker nog een maand langer in de cel. De advocaat van de man is intussen vragende partij voor een hersenscan. Het is uitzonderlijk dat zoiets gebeurt. Aanleiding is het feit dat de hersenen van de man mogelijk geraakt zijn bij een val, wat volgens zijn advocaat ook zou kunnen verklaren waarom hij zich de feiten niet goed meer kan herinneren.

De dader en het slachtoffer zouden elkaar vorige zaterdag voor het eerst hebben ontmoet in de woning van de man aan de Overnelleweg in Ternat. Wat er in de woning prtecies gebeurde, is nog niet helemaal duidelijk, feit is wel dat de vrachtwagenchaueffeur aan de onderzoeksrechter vertelde dat hij de vrouw had vermoord.

Maar blijkt nu dat de man zich grote delen van wat er gebeurde niet meer herinnert en dat hij er verkeerdelijk van uitgaat dat de feiten zich vrijdag- in de plaats van zaterdagnacht voordeden. De man gaf ook al verschillende versies van de feiten, eerst had hij gezegd dat hij een inbreker had doodgeslagen.

De advocaat van de verdachte pleit daarom voor een hersenscan, om te achterhalen waarom de man zo verward is. De man zou volgens sommigen tijdens de dagen voor het voorval verschillende stoten op het hoofd hebben gekregen en hij zou ook een aantal keren gevallen zijn.

Volgens kennissen van de verdachte had de man een serieus alcoholprobleem en kon hij agressief worden als hij gedronken had.