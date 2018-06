Daders reptielendiefstal Merchtem geïdentificeerd

Twee weken geleden werden in de Merchtemse tuinbouwschool baardagame, een vogelspin, twee korenslangen en een luipaardgekko gestolen uit de reptielenserre. Nieuws dat we toen ook op RINGtv brachten. Dankzij die reportage is er het één en ander aan het rollen gegaan. “Ik ben gecontacteerd door een zaakvoerder van een reptielenwinkel. Hij had de reportage gezien”, vertelt Dirk Legroux, directeur van de Merchtemse tuinbouwschool. “De dieren werden daar aangeboden. Die man heeft een aantal collega's gewaarschuwd dat er mogelijk reptielen zouden worden aangeboden. Dat is effectief ook gebeurd en daardoor zijn de daders gefilmd kunnen worden.”

De uitbater vroeg ook het e-mailadres of telefoonnummer van de verkopers om hen te contacteren indien hij interesse had. Met al die informatie kon de directeur via Facebook de identiteit van de daders achterhalen. “Ik heb alles doorgespeeld aan de politie die nu verder het onderzoek voert”, zegt Legroux. “Belangrijk voor onze school is dat het geen leerlingen zijn.” Waar de dieren nu zijn, moet het politieonderzoek verder uitwijzen. Op de tuinbouwschool hopen ze alvast dat ze de reptielen snel terugzien.