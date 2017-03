Daders Zaventem hadden naar eigen zeggen geen andere keuze dan een aanslag

De daders van de aanslagen op 22 maart voelden zich duidelijk in het nauw gedreven. Dat blijkt uit de audiobestanden die de speurders teruggevonden hebben op de laptop van terroristen. Een week voor de aanslagen werd immers al een safehouse ontdekt door de speurders in de Driesstraat in Vorst. Hun kompaan Belkaid werd daarbij neergeschoten. Drie dagen later werden ook Salah Abdeskam en Sofiane Ayari opgepakt in Sint-Jans-Molenbeek. Een zelfmoordaanslag plegen leek hen de enige uitweg om te voorkomen dat ze zouden gevat worden. “We kunnen niets meer uitstellen. Daarom zullen we morgen dinsdag 22 maart in actie schieten”, zo klinkt het in een audioboodschap die naar Aboe Ahmed gestuurd werd. Dit is de emir in Raqqa die de opdracht gaf voor de aanslagen.

De daders benadrukken ook dat ze geen safehouse meer hebben en dat hun foto’s circuleren in de media. “We moeten nu handelen anders zullen we voor eeuwig rotten in de cel”, benadrukt Ibrahim El Bakraoui op het audiobestand. Hij had zich voor de aanslagen samen met Najim Laachraui en Mohammed Ibrini verschanst in een flat in de Max Roosstraat. Hun kompanen Khalid El Bakraoui en Osama Krayem verbleven in een huis in de Kazernelaan in Etterbeek.

Uiteindelijk kozen de daders voor de metrolijnen en voor de luchthaven van Zaventem omdat er die ochtend vluchten waren naar Amerika, Israël en Rusland.