Dag op dag 20 jaar geleden viel het doek over Renault Vilvoorde

27 februari is een zwarte dag in de sociale geschiedenis van België. Die middag, 20 jaar geleden, kondigde de Franse directie van autoconstructeur Renault de sluiting aan van de fabriek in Vilvoorde. In één klap verloren 3100 mensen hun baan.

De sociale regels bij collectief ontslag werden bij Renault Vilvoorde niet gerespecteerd en dat leidde tot een harde sociale strijd die maandenlang duurde. De fabriek in Vilvoorde werd maandenlang bezet en op 11 maart 1997 werd een grote mars in Parijs gehouden. Die lokte tienduizenden Renault-werknemers uit alle hoeken van Europa. Ook RINGtv reisde mee.

Begin september 1997 rolde in Vilvoorde de laatste Renault van Vlaamse makelij van de band. Een historisch ogenblik want daarmee viel het doel over 70 jaar autoassemblage in Vilvoorde.

In 1998 werd de zogenaamde Wet Renault goedgekeurd die een onverwachte sluiting zoals die bij Renault Vilvoorde in de toekomst moest voorkomen. De wet bepaalt dat een collectief ontslag eerst op de ondernemingsraad moet aangekondigd en besproken worden.

Om de herinnering aan het Renaultdrama levend te houden, organiseerden de stad Vilvoorde en de socialistische vakbond een herdenkingsweekend met een tentoonstelling in de voormalige fabriek. Die lokte enkele honderden bezoekers. “In vele gevallen ging het om ex-werknemers met hun familie. Het was zowel in positieve als negatieve zin een zeer emotionele bedoening. De ex-werknemers waren enerzijds blij om vroegere collega's terug te zien. Maar bij het bezoek aan de oude fabrieksgebouwen, het zien van de beelden van vroeger kwam er bij velen toch ook veel verdriet terug boven", aldus burgemeester Bonte.

Vandaag vindt er ook een herdenkingsmoment plaats voor de ex-werknemers. Er wordt verzameld aan de Cat-site aan de Woluwelaan, die indertijd tijdens het verzet tegen de sluiting uitgroeide tot een symbolische plaats omdat Renault hier haar wagens stockeerde. Van hieruit zal een optocht georganiseerd worden naar 'De Vuist', het kunstwerk op de rotonde van de Woluwelaan en Luchthavenlaan dat beeldhouwer Rik Poot maakte ter herinnering aan de maandenlange protestacties tegen de sluiting. De betogers zullen hier symbolisch een oud Renault-wrak dumpen.

Het beeld 'Strijd voor arbeid' werd op 27 februari 1989 ingewijd. Het is het grootste beeld dat kunstenaar én Vilvoordenaar Rik Poot ooit maakte. In 2003, 3 jaar voor zijn overleden, blikte Rik Poot in Toernee General terug op de ontstaansgeschiedenis van ‘zijn vuist’. En daar had ook RINGtv blijkbaar wat mee te maken.