Dag van de Ambachten: aandacht voor vakmanschap

In onze regio laten een vijftiental ambachtslieden vandaag zien waar ze voor staan en hoe ambachtelijk ze werken. Zo kan je in Huizingen of in Sint-Genesius-Rode meer te weten komen over de stiel van florist. In Overijse heeft Wijnkelder Soniën speciale aandacht voor de artisanale bereiding van hun schuimwijn. Een aantal beeldende kunstenaars in onze regio willen hun passie voor handgemaakte wenskaarten, kalligrafie of artisanale juwelen overbrengen op het publiek. Ook vind je nog heel wat meubelmakers in onze regio. Zij laten je zien hoe ze een meubel (of zelfs piano) restaureren.

Ring TV bezoekt vandaag Sewing John in Wolvertem. In dit lederatelier stoffeert, restaureert en vervaardigt John meubels en tassen met leder. Ook ontwerpt hij tassen, telefoonhoesjes of bijvoorbeeld een brillenetui op maat. Een verslag zie je maandag in het nieuws.

Een volledig overzicht van de deelnemers aan de Dag van de Ambachten vind je op www.dagvandeambachten.be.