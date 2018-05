Dag van de Bagagist op de luchthavens

Op een luchthaven sleuren bagagisten dagelijks tot 30 ton bagage. "Zonder bagagisten geen vleigreis", zegt de Belgische Transportbond. Voorzitter Frank Moreels: "Reizigers denken maar al te vaak dat alles volledig machinaal gaat, maar hun valies komt allerminst rechtstreeks van de transportband aan de incheckbalie in hun vliegtuig. Want de bagagisten kruipen letterlijk in de vliegtuigen om te stapelen of uit te laden. Een bagagist sleurt tot 30 ton per dag."

De bagagisten werken in moeilijke omstandigheden en krijgen daar te weinig erkenning voor. "Door de zware fysieke belasting is dit geen job die je een hele carrière volhoudt", zegt Moreels. "Velen hebben knie- en elleboogproblemen. Daarnaast gaat het vaak om deeltijdse jobs. Door de antisociale pensioenpolitiek van de regering, zullen ook bagagisten, een zwaar beroep bij uitstek, jaren langer moeten werken. Daarom is een bedankje zeker op zijn plaats."