Dag van de Mantelzorg: 'premie toont waardering'

Vandaag is het de dag van de Mantelzorg. Iets meer dan een kwart van de Vlamingen is mantelzorger en neemt dus de zorg voor een hulpbehoevend familielid of voor een vriend op zich. De combinatie van een eigen leven en de zorg voor iemand anders is verre van evident, en dus worden de mantelzorgers jaarlijks in de bloemetjes gezet.