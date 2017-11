Vandaag is het de Dag van de Wetenschap. Wetenschappers uit tal van bedrijven, universiteiten, hogescholen, musea, sterrenwachten en onderzoeksinstellingen zetten de deuren open en laten aan de hand van demonstraties, experimenten en verhalen zien hoe wetenschap en technologie ons dagelijks leven bepalen. Ook in regio is vanalles te doen.

Dag van de Wetenschap in Grimbergen, Meise, Bogaarden, Zemst en Vilvoorde

In Grimbergen opent Volkssterrenwacht MIRA de deuren voor de Dag van de Wetenschap. Op het programma staat een bezoek aan het weerstation en aan het waarnemingsterras met de collectie telescopen. Bij MIRA hopen ze op helder weer, zodat elke bezoeker door de telescoop kan zien wat zich afspeelt rond de zon.

Net zoals vorig is jaar is de radioamateurclub Grimbergen ook aanwezig bij de Volkssterrenwacht. Zij laten je graag kennis maken met de wondere wereld der elektronica en hoe radiocommunicatie ontstaat. Ze organiseren een workshop waarbij je je eigen elektronische dobbelsteen kan solderen.

Ook in Bogaarden (Pepingen) hebben radioamateurs het over de radio-telecommunicatie. In het Audiovisueel Museum loopt ook een tentoonstelling over de geschiedenis van de radio.

Iets verderop in Meise opent de Plantentuin haar deuren voor de Dag van de Wetenschap. In het pas gerenoveerde serrecomplex het Plantenpaleis kan je de wondere wereld van de paddenstoel ontdekken én proeven. Uitzonderlijk wordt ook het Herbarium open gesteld voor het publiek. Daar kom je meer te weten over slijmzwammen en de unieke collectie planten uit Centraal-Afrika.

Ijstijd

In het Bos Van Aa Museum in Zemst keert men terug naar de ijstijd. Bezoekers krijgen er een beeld van de geologische en paleontologische rijkdom van de voormalige zandgroeve ‘Bos van Aa’ in Zemst.

Living Tomorrow nodigt in Vilvoorde jong en oud voor de Dag van de Wetenschap om de energie van de toekomst te ontdekken. Hoe worden zon en wind omgezet in bruikbare energie? Tanken we onze auto van morgen gewoon aan het stopcontact? Tijdens een interactieve tocht wordt een antwoord op al deze vragen geboden.

De Dag van de Wetenschap is een initiatief van de Vlaamse overheid. Alle informatie op www.dagvandewetenschap.be.