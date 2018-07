Dagen van de waarheid voor SK Pepingen-Halle

In Cocktail trekken we vandaag naar Røros, een gemeente in Noorwegen. Daar werkt de 17-jarige Miro Van Vreckem uit Bever voor het tweede jaar op rij op een afgelegen boerderij. “Later wil ik er zelf eentje hebben hier in Noorwegen. Ik wil helemaal alleen in de bossen leven, één met de natuur, en...