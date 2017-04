'Dagen Zonder Vlees' is succes

Het is Pasen. Dat betekent dat de vasten erop zit en dus ook de zesde editie van ‘Dagen Zonder Vlees’. ‘Dagen Zonder Vlees’ geraakt steeds mee ingeburgerd, ook in onze regio namen veel mensen deel.

Doorheen de jaren schreven al 113.900 Belgen zich online in voor Dagen Zonder Vlees of Jours Sans Viande, zoals de campagne in Wallonië heet en er dit jaar een eerste editie kende. Presentatoren van verschillende radio- en tv-zenders waren boegbeeld. Samen bespaarden alle online deelnemers de afgelopen 40 dagen zo’n 840 miljoen liter water.

Veel mensen deden ook mee zonder zich online in te schrijven en een veelvoud daarvan kent dankzij DZV de impact van vlees- en visconsumptie op het klimaat. “Dat duurzaamheid een gespreksonderwerp blijft, is voor ons als burgerinitiatief misschien wel het belangrijkste. Bewustwording is de eerste stap, een ecologische keuze zoals wat minder vlees eten is een volgende stap”, zeggen de organisatoren van DZV. “We zijn heel blij dat zoveel mensen elk jaar die stap met ons willen zetten. Door een korte periode wat meer vegetarisch te eten blijven wijzelf en veel deelnemers ook na de campagne dagen zonder vlees of vis inlassen”.

Live inspiratie

DZV wil aanbrengen dat vlees en vis laten geen straf hoeft te zijn. Integendeel: vegetarisch eten is vaak gevarieerder, kleurrijker, smaakvoller, goedkoper, gezonder. De organisatie bracht dit jaar een tweede kookboek uit met recepten van bekende deelnemers die de campagne steunen. Het foodfestival Dagen Zonder Vlees Tafelt bracht deelnemers bij elkaar voor kookdemo’s, lezingen en workshops. Live culinaire inspiratie was er deze zesde editie ook dankzij de talrijke initiatieven van groepen die meededen. Zo sloegen alle Vlaamse universiteiten de handen in elkaar voor een kookboekje met gemakkelijke, goedkope recepten voor studenten. Restaurants pasten hun menukaart aan en winkels vergrootten hun vegetarisch aanbod.

Ook verschillende steden deden mee aan DZV. Zo daagde de stad Gent de stad Sint-Niklaas uit in het kader van de Sustainable Development Goals.

Minder verpakkingen rond voedsel

Mensen die nog meer wilden besparen op hun ecologische voetafdruk vonden vier extra uitdagingen in meer seizoensgroenten, minder voedselverspilling, meer plantaardig eten en minder verpakkingen. Voor die laatste uitdaging gaf DZV aan de deelnemers zakjes van biokatoen om groenten en fruit gemakkelijk mee te nemen tijdens de boodschappen.

Samen voor een duurzame gedragsverandering

De organisatie is bijzonder tevreden met de positieve reacties van deelnemers en de acties van groepen. “We zorgden dit jaar voor een nog grotere golf van inspiratie, bewustwording en debat rond ecologie in heel België. We willen iedereen die meedeed heel erg bedanken, want allemaal samen creëren we een duurzame gedragsverandering”, klinkt het.