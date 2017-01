Dagopvang voor hulpbehoevenden en strijkatelier onder 1 dak in Gooik

Het nieuwe initiatief in de Lenniksestraat in Gooik is dus tweeledig. Landelijke Thuiszorg opent een nieuwe CADO, dat is een kleinschalige dagopvang voor hulpbehoevenden die thuis wonen. Ze kunnen er samen met andere gasten een gezellige tijd doorbrengen in een huiselijke setting. CADO Gooik krijgt van de provincie Vlaams-Brabant 50 000 euro subsidie. De provincie wil dagopvanginitiatieven voor ouderen stimuleren door ze financieel te steunen. “In Vlaams-Brabant zijn er nu 44 dagopvangcentra, terwijl dat er in 2010 maar 13 waren”, zegt bevoegd gedeputeerde Monique Swinnen. “We willen mantelzorgers beter informeren, sensibiliseren, over de drempel helpen zodat men gebruikt maakt van dagopvang als dat nodig is.” Puuur opent in hetzelfde gebouw een strijkatelier om mensen meer tijd te gunnen voor leukere dingen. Daar zullen negen strijksters werken.