Dak van cc Strombeek genomineerd als Stroomversneller

Met een eerste uitdaging ‘Leg zonnepanelen op het dak van een ander’ lanceerden ze een oproep om via de website daken te nomineren of te stemmen op genomineerde daken. De daken die per provincie de meeste stemmen hebben verzameld, krijgen hulp om de zonnepanelen te realiseren. De bedoeling van deze campagne is om burgers op te roepen om samen te werken met bedrijven en overheden om zonnepanelen op grote daken te plaatsen. In Grimbergen is het cultuurcentrum Strombeek hiervoor genomineerd. De campagne slaat duidelijk aan aangezien er al bijna vierhonderd daken zijn genomineerd en meer dan duizendzevenhonderd stemmen zijn uitgebracht.