Damien Thièry hoeft geen sanctie te vrezen als gemeenteraadsvoorzitter

In Linkebeek hoeft schepen en gemeenteraadsvoorzitter Damien Thiéry geen sanctie te vrezen, omdat hij tijdens een gemeenteraad in oktober niet optrad tegen een partijgenoot die het woord nam in het Frans. Bevoegd minister Homans stelt dat er een duidelijk onderscheid gemaakt moet worden tussen het ambt van een schepen en dat van voorzitter van de gemeenteraad, de rol die Thiéry toen opnam. “Hierdoor is het tuchtrechtelijk vervolgen van een voorzitter niet zo vanzelfsprekend,” stelt ze.