Dan toch parkeertoren aan station Halle?

De parkeertoren in Halle kwam vorige week ter sprake tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Op vraag van Wouter Raskin (N-VA) bevestigde federaal minister van Mobiliteit Bellot (MR) dat de plannen nog steeds bovenaan het prioriteitenlijstje staan van de NMBS. Eenmaal het investeringscomité en het aankoopcomité groen licht hebben gegeven, kan de NMBS een bouwaanvraag indienen. De spoorwegmaatschappij hoopt volgend jaar te kunnen starten met de bouwwerken aan de Nederhem tussen het zwembad en de site van molens Dedobbeleer. De parkeertoren zou zo’n 330 parkeerplaatsen tellen. De stad Halle reageert positief op de plannen. In de buurt van het station is er immers een grote parkeernood.