Dan toch regenboogvlag in Drogenbos vandaag

Beide faciliteitengemeenten hechten veel belang aan neutraliteit en wensen geen andere vlaggen aan hun gemeentehuis dan de officiële vlaggen van Vlaanderen, België en Europa. Dit is al enkele jaren het geval: Kraainem en Drogenbos maken deel uit van het handvol gemeenten in Vlaanderen en Brussel dat de regenboogvlag niet hijst op 17 mei.

In Drogenbos doet het bestuur wel opnieuw een tegemoetkoming aan Çavaria, de koepelorganisatie van alle Vlaamse en Brusselse holebi- en transgenderverenigingen. Net als vorig jaar wordt een regenboogvlag gehangen aan het FeliXart Museum aan de Kuikenstraat. Een lokaal kunstenaarscollectief dat zich Enough Room For Space noemt, hing de voorbije dagen ook al her en der vlaggetjes op om de gemeente vandaag toch in de regenboogkleuren te hijsen.

17 mei is trouwens de Internationale dag tegen homofobie en transfobie omdat op die datum, in 1990, de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit officieel schrapte van de internationale lijst van ‘ziekten’. Tot die dag was het in de lijst opgenomen als psychische aandoening.