Dan toch sluiting dienst Civiele Bescherming in Liedekerke?

Zal de kazerne van de Civiele Bescherming in Liedekerke dan toch de deuren moeten sluiten? Volgens de Liedekerkse burgemeester Luc Wynant is de beslissing gevallen. Maar op het kabinet van bevoegd minister Jan Jambon zeggen ze dat die informatie voorbarig is.

De 130 werknemers van de Civiele Bescherming in Liedekerke vrezen al lange tijd voor het voortbestaan van hun dienst. De federale overheid wil de Civiele Bescherming hervormen en een aantal kazernes sluiten. Burgemeester Luc Wynant zegt dat hij gisteren de definitieve bevestiging heeft ontvangen van de sluiting van de Civiele Bescherming op zijn grondgebied.

Maar de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon benadrukt aan onze redactie dat de beslissing nog niet genomen is. "Het is de ministerraad die de uiteindelijke beslissing moet nemen en over dit onderwerp is de ministerraad nog niet bijeen geweest", zegt Olivier Van Raemdonck. De beslissing zal wel in de komende weken vallen, vertelt hij nog.