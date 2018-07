Daniël Fonteyne trekt lijst Vlaams-Belang in Galmaarden

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober trekt Daniël Fonteyne de lijst voor Vlaams Belang in Galmaarden. Fonteyne is 52 en leraar economie in het Gemeenschapsonderwijs van Lennik.

Sinds 2006 zetelt hij in de provincieraad. Daarvoor was hij zes jaar gemeenteraadslid in Galmaarden. Vlaams Belang heeft als actiepunten de verkeersveiligheid en een voorrangsbeleid voor Nederlandskundige Belgen in de sociale huisvesting van de Pajotse gemeente.