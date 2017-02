Daniël Noens neemt afscheid van de politie (AMOW)

38 jaar was hij actief bij de politie waarvan 27 jaar als persofficier. De voorbije 17 jaar vervulde hij die functie bij de politiezone AMOW. “Tijdens deze periode heb ik fijne contacten kunnen legen met journalisten bij radio en televisie, medewerkers en magistraten. Vrijwel waren er noot problemen en verliep alles zoals het hoort te zijn in de relatie pers en politie”, vertelt Daniël Noens. “Als er al een haar in de boter zat, ging het doorgaans om een politieker die de pers probeerde de mond te snoeren of iemand die dacht dat we hem met naam en toenaam hadden opgenomen in onze berichtgeving”, aldus Noens.