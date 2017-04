Danscentrum Pirouette Beersel viert 30ste verjaardag

De dansschool werd in 1987 opgericht door enkele dansfanaten. Dankzij hun initiatief werd voor het eerst in de streek klassiek ballet aangeleerd. In het eerste jaar telde de dansschool 28 leerlingen, vandaag zijn er dat ruim 840. Ook de dansvormen werden gevoelig uitgebreid. Zelfs dansers met een beperking kunnen dankzij G-dans terecht bij het Beerselse danscentrum. Door het hoge leerlingenaantal moet Pirouette lesgeven op 4 verschillende locaties: de sportschuur in Dworp, de Grote Sleutel in Alsemberg, de sportzaal van de gemeentelijke basisschool in Huizingen en het Sint-Victorinstituut in Alsemberg. Vanaf volgend schooljaar zal de dansschool dankzij de gemeente ook terecht kunnen in de vroegere voetbalkantine van Beersel. Pirouette zal nu noodzakelijke investeringen om de kantine te transformeren naar een moderne dansstudio. Die 30ste verjaardag wordt trouwens uitgebreid gevierd met nieuwe productie ‘Alice’. Afspraak op 13 en 14 mei in CC De Meent in Alsemberg. (foto's Emile Devogeleer)