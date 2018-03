Dansgroep Helicon Ternat wint reuzenpaashaas

Zondag is het Pasen en dus was het deze week de hoogste tijd om de bijzonder indrukwekkende reuzenpaashaas die je via onze website kon winnen te overhandigen aan de winnaar. Gelukkig bleek de winnaar niet gewoon één persoon te zijn, want dat had gegarandeerd buikpijn opgeleverd.

Alleen maar blije gezichten bij dansgroep Helicon in Ternat. Tijdens de repetitie voor hun dansvoorstelling in Cultureel Centrum De Ploter binnenkort, viel leraar Peter Roskams van de bakkerij-afdeling van COOVI samen met zijn leerlingen binnen met een reuzenpaashaas in chocolade.

Dansgroep Helicon werd als winnaar van onze paaswedstrijd dus beloond met de beloofde reuzenpaashaas in chocolade. En de calorieën? Die zullen er duidelijk meteen weer afgedanst worden.

Op 13 en 14 april organiseert de dansgroep een jaarlijks optreden in Cultureel Centrum De Ploter in Ternat. Tickets zijn te verkrijgen via www.ccdeploter.be.