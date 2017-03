Dansvoorstellingen UP/DOWN Academie Londerzeel op 2 uur uitverkocht

Donderdagavond vond de generale repetitie plaats. Ook daar waren tal van toeschouwers aanwezig omdat de vier voorstellingen in amper 2 uur volledig uitverkocht waren.

In de voorstelling nemen de 232 leerlingen dans het publiek mee naar de Academie-Tower waar ze de lift up & down nemen. Op elke verdieping kan er vervolgens genoten worden van een dansspektakel. De voorstellingen vinden van vrijdag tot zondag plaats in De Pit in Buggenhout.