Daverend applaus voor fietsers in ochtendspits

Tijdens de ochtendspits werden de fietsers op deze eerste lentedag op zo’n 120 locaties in ons land onthaald op een luid applaus. In onze regio was dat onder meer het geval in Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Hoeilaart, Asse, Sint-Pieters-Leeuw, Liedekerke en Dilbeek. Met de actie wil de Fietsersbond de fietsers bedanken omdat ze dagelijks met de fiets naar school of het werk rijden.

Wie deze ochtend naar het werk of school fietste, maakte veel kans om onderweg een daverend applaus te ontvangen. Op 120 plaatsen in heel België stonden leden van de Fietsersbond, de Franstalige evenknie GRACQ en bevriende organisaties klaar om fietsers te feliciteren.

In Kapelle-op-den-Bos weerklonk applaus op het kruispunt van de Stationsstraat en de Verbindingsweg in Kapelle-op-den-Bos en aan het Sint Godelieve-instituut en het Sint Theresiacollege. In Hoeilaart had de Fietsersbond zich strategisch opgesteld aan het Nerocafé. In Asse werden de fietsers verrast met een applaus aan het station en aan de scholen De Schatkist, De Kleine Wereld, de Leerheide en aan het SMMA.

In Sint-Pieters-Leeuw kreeg de Fietsersbond de steun van minister van Mobilteit Ben Weuts (N-VA). Zij verwelkomden de fietspendelaars met een applaus in Ruisbroek aan de kanaalroute naar Brussel. In Dilbeek waren er applausacties aan het Regina Caeli en de Klimop en in Liedekerke aan het station. (foto Fietsersbond)