De eerste 1,2 miljoen collectiestukken van Plantentuin Meise online

De officiële lancering van het virtueel herbarium van Plantentuin Meise is een feit. Via het online platform ‘botanicalcollections.be’ kan men voortaan van waar ook ter wereld foto’s en data van het herbarium downloaden en bestuderen. Dit nieuwe platform wordt voorgesteld op de Fourth Annual Meeting on Plants Ecology and Evolution, een wetenschappelijke meeting die in Plantentuin Meise volgende vrijdag gehouden wordt.