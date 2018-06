De Factorij in de ban van poppentheater

In Cultuurcentrum de Factorij in Zaventem krijgen dit weekend poppen de hoofdrol. Benoit Galland speelt er zondag twee voorstellingen met poppen. De microbe kreeg hij van zijn vader Maurice.

De 96-jarige Maurice Galland uit de Zaventemse deelgemeente Nossegem heeft al van kindsbeen af een grote passie. Beroepshalve was hij binnenhuisarchitect, maar al zijn vrije tijd wijdde hij aan het poppenspel. Hij verbouwde zelfs ooit zijn woonkamer tot theater zodat hij thuis voorstellingen kon geven. De jongste jaren speelt hij nog slechts zeer uitzonderlijk, maar zoals u zo dadelijk zal zien kent hij nog altijd de kneepjes van het vak.

Maurice moet een jaar of vijftien geweest zijn toen hij begon te spelen met de poppen. In de tuin van de ouderlijke villa in Nossegem bouwde hij als kind zijn eerste bescheiden poppentheater. Op rijpere leeftijd, toen hij in Brussel woonde, bouwde hij zijn woonkamer, die ook dienst deed als atelier, om tot theater.

“Dat was een groot atelier met stellingen waar we vijftig stoelen op konden plaatsen. We deden er zo’n twintig voorstellingen per jaar,” vertelt Maurice vol trots. “Sinds een jaar of tien spelen we nog maar één keer per jaar en bouwen voor de kinderen een klein theater.”

Maurice Galland maakte al zijn poppen en decors zelf, zijn vrouw Christiane naaide de kleertjes. Samen met een vierkoppig team creëerde Maurice voorstellingen op muziek, zonder dialogen, maar altijd met en verhaal.

De opvolging van Maurice Galland is verzekerd. Zondag geeft zoon Benoit een voorstelling in Cultuurcentrum de Factorij in Zaventem. En je mag er zeker van zijn: Maurice zal op de eerste rij zitten!