De flexikok: een boek voor vegetariërs en niet-vegetariërs

Veerle De Babanter uit Affligem volgde een opleiding schilderkunst maar sinds kort heeft ze van haar passie haar beroep gemaakt. In Affligem geeft Veerle regelmatig kookworkshops en vandaag ligt haar eerste boek, een uitgave van Lannoo, in de winkel. De titel van het boek is de Flexikok en die term is in de eerste plaats van toepassing op Veerle zelf.

Er zijn meer en meer zogenoemde flexitariërs: mensen die niet helemaal vegetarisch worden, maar wel één of twee dagen per week geen vlees eten. Vroeger in de keuken was een stuk vlees of een stuk vis altijd de basis, Veerle draait in haar gerechten de volgorde om. Ze is zelf al 26 jaar vegetariër. Ze vertrekt vanuit haar vegetarische gerechten en dat gaat ze dan combineren met vlees of vis.

Flexikok is dus een boek voor vegetariërs en voor niet-vegetariërs. Ook, zoals dat de jongste tijd wel meer voorkomt, als die onder één en hetzelfde dak wonen. Wat opvalt in het boek van Veerle De Brabanter is de eenvoud van de gerechten.

De Flexikok

Uitgeverij Lannoo