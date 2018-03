De Gebeure winnen Carnaval Halle

Halverwege oktober begonnen de carnavalisten met het ontwerpen van de char en de bijhorende kostuums. De praalwagen is zo’n 35 meter lang, één die niet toevallig vol staat met ezels. "De ezels komen van de vroegere ezelskoers die in Halle gevoerd werd door de toenmalige carnavalsgroep en die noemde 'De Ezels'. In de jaren '80 mocht dat nog, zo'n koers met ezels. We waren op zoek naar een ludiek thema en vandaar dat we daarvoor gekozen hebben. Dat was in Halle vrij bekend in die tijd en we vonden het een goed idee om daar op terug te blikken."

Voor de carnavalsstoet schreef de carnavalsgroep ook een eigen lied. ‘Mè Nen Eizel Op De Met’ past perfect bij hun thema. De Gebeure wonnen de voorbije twee jaar al de prijs voor 'beste char' en 'beste kostuum'. Daar slagen ze nu opnieuw in.

De Maskottes kregen de prijs voor de beste show.

Nieuws van de hulpdiensten

Het Rode Kruis verzorgde 34 personen in de hulppost naast de Basiliek en bracht daarnaast 11 andere mensen naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Vijf personen meldden zich rechtstreeks aan bij het ziekenhuis. De regenval zorgde ervoor dat de Grote Markt er tamelijk glad bij lag, wat één van de redenen was voor het aantal medische tussenkomsten.

De brandweer was aanwezig met duikersboot aan het kanaal, maar diende niet in te grijpen.

De lokale politie verrichtte drie bestuurlijke aanhoudingen voor de verstoring van de openbare orde. Verder verliep alles rustig.

Het Halse carnaval kende alweer een zeer geslaagde editie: een plezant, enthousiast, gezellig feest dat tot aan het stopzetten van de muziek bleef voortduren en vooral…met weinig incidenten.