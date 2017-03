De Gebeure winnen carnaval Halle 2017

Net zoals vorig jaar zijn De Gebeure de winnaars geworden van het carnaval in Halle. Ze kregen ook de prijs voor ‘beste char’ en ‘beste kostuum’.

Na lang wikken en wegen duidde de jury De Gebeure aan als winnaars. Met hun thema ‘Voesj met de seerkoesj’ namen ze het publiek mee naar een sprookjeswereld vol met draken, feeën en sierkoetsen. Ook hun char en hun kostuum zag er net iets beter uit dan dat van de concurrentie. De prijs voor ‘beste show’ ging naar de Leste Kannekes.

In categorie B waren de Froesjeleirs de winnaars. Zij kregen ook de prijs voor beste show en mooiste kostuum. De Smosjterpotten kregen de prijs voor mooiste char. In Categorie C werden Dei van Ba Chic de winnaar.

Dit is de volledige uitslag

1. De Gebeure

2. De Leste Kannekes

3. De Maskottes

4. De Vrie Kadeikes

5. De Mannen van de Met

6. D’Afzakkers

7. De Froesjeleirs

8. De Fleerefluiters

9. De Smosjterpotten

10. De Miniatuurkes

11. De Boerkes

12. De Hallemettekes

13. Tienentander

14. De Kerjuizenuizen

15. Dei van Ba Chic

16. Van ’t Vat

17.De Barielgangers

18.De Fontonellekes

19. Van Uure zegge

20. De Rouftoujourkes

21.’ T Es allemoe da ni

22.Dei van ouver t‘Woateren

23. De Gippekes.

Minister Weyts deelt krotten uit

Op de laatste dag van dit dolle feestje vindt traditioneel ook de krottenworp plaats. Voor het verspreiden van deze Halse lekkernij kon Halattraction dit jaar een beroep doen op volksvertegenwoordiger Ben Weyts (N-VA) uit het naburige Beersel. De krottenworp werd gewonnen door Alain Lefevre uit Lembeek.

Vuurwerk als apotheose

Na de krottenworp en de bekendmaking van de winnaars werden de naar schatting 30.000 feestvierders getrakteerd op een indrukwekkend vuurwerk en een laatste openluchtfeestje op de Grote Markt. Om stipt 6u vanmorgen viel het doek over carnaval en sloten alle kroegen hun deuren. Intussen worden alle straten geruimd. Verwacht wordt dat rond de middag de binnenstad er opnieuw kraaknet zal bijliggen. (foto's Emile Devogeleer)