De Kampanje bereidt zich voor op Big Bang concert

Muziekvereniging De Kampanje uit Steenhuffel, een deelgemeente van Londerzeel, staat morgen weer op de planken van de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Samen met enkele bekende artiesten brengen de muzikanten, dansers en het koor het concert Big Bang. En dat in een prachtig vernieuwde Elisabethzaal…

Een uitgebreide technische crew zet vandaag alles op punt om het Big Band concert morgenavond vlekkeloos te laten verlopen. De Concert Band Steenhuffel, kortweg CBS, treedt dan al voor de zevende keer op in de Koningin Elisabethzaal naast het Centraal-station van Antwerpen. Ditmaal met artiesten als Stan van Samang, Laura Tesoro, Guy Swinnen.

Aan het Big Bang concert gaat een jaar voorbereiding vooraf. En vóór de 300 muzikanten, dansers en koorleden op het podium kunnen is er natuurlijk de ingrijpende opbouw van het podium. "Het zijn ongeveer vier vrachtwagens techniek, 24 mensen zijn al bezig, er is maar één boodschap: alles klaar vanavond. Het moet lukken!", klinkt het bij Lieven Vertongen, de chef van de crew.

Maar de concertband van Steenhuffel is wel wat gewoon, een show als deze vindt normaal om de twee jaar plaats. Maar door de renovatie van de Elisabethzaal dateert het laatste concert al van vier jaar geleden. De NMBS legt morgen een speciale trein in naar het concert in Antwerpen, maar de organisatie vraagt het publiek om de vertrekuren na te kijken op de website van de Kampanje, want de uurregeling is onlangs gewijzigd.