De kunst van het juiste ogenblik in Kasteel van Gaasbeek

In het kasteel van Gaasbeek kan je nog tot 18 juni gaan kijken naar ‘Kairos Castle’, een hedendaagse tentoonstelling over het zogenaamde ‘juiste ogenblik’. Curator is de Nederlandse filosofe en auteur Joke Hermsen.

We kennen Chronos als de god van de praktische, meetbare (klok)tijd uit de Griekse mythologie. Maar zijn kleinzoon Kairos is minder bekend. Hij is de god van ‘het geschikte ogenblik’, die voor onverwachte inzichten zorgt en nieuwe kansen biedt. Hij onderbreekt de meetbare tijd en vertegenwoordigt al die bevlogen momenten van schoonheid en daadkracht die het leven intens maken. Hij is dus de tijd die we zijn.

Met deze expo toont Joke Hermsen het Kasteel van Gaasbeek als een plek waar de tijd ‘gestapeld’ is, waar die andere tijd ervaren wordt. Met een team kunstenaars gaat zij in het kasteel op zoek naar sporen van de inspirerende ‘Kairos-tijd’. Met woord en beeld, klank en kleur speurt ze naar de verstilde tijd, naar bezinning, bezieling en beweging.

Met werk van Maarten Baas, Peter Bogers, Alice Brasser, Mynke Buskens, David Claerbout, Alexandra Cool, Jaap de Jonge, Eric de Nie, Nicolas de Staël, Gilbert Garcin, Antony Gormley, Susanna Hertrich, Rebecca Horn, Marlies Hulzebos, Jay Mark Johnson, Dani Karavan, Evi Keller, Olga Kisseleva, Jorge Macchi, George Meertens, Corinne Mercadier, Sofie Muller, Otobong Nkanga, Hans Op de Beeck, Thierry Pécastaing, André Pielage, Quayola, Pipilotti Rist, Georgia Russell, Anri Sala, Susumu Shingu, Chiharu Shiota, Marielin Simons, Berndnaut Smilde, Patrick Van Caeckenbergh, Martijn Veldhoen en Antonella Zazzera.

Meer info vind je op www.kasteelvangaasbeek.be/nl