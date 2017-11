De Lijn bestelt 14 trambussen voor Brusselse Noordrand bij Van Hool

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: "Met de trambus bieden we een snel alternatief voor de file en mikken we op een optimale doorstroming. Zo zorgen we op korte termijn voor een ruimer aanbod van vlot en comfortabel openbaar vervoer."

Directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot wijst op de voordelen voor het milieu: "Deze groene en comfortabele trambussen zijn goed nieuws voor wie woont en zich verplaatst in de Noordrand. Omdat deze hybride trambussen remenergie recupereren, zijn ze tot een kwart stiller en zuiniger. Dankzij deze 14 hybride bussen sparen we jaarlijks ongeveer 200 000 liter diesel uit en komt er circa 550 ton minder CO2 in de lucht. Deze winst komt bovenop die van de 283 hybride bussen die we binnenkort in heel Vlaanderen zullen hebben."

24 meter lang, 137 reizigersplaatsen

De hybride trambussen zijn van het type ‘Exqui.City 24 Hyb’. Met zijn 24 meter (het dubbele van een gewone bus) is de trambus een flexibel alternatief voor de tram. De 137 reizigersplaatsen (51 zitplaatsen en 86 staanplaatsen) benaderen de capaciteit van een tram, terwijl een trambus ook kan uitwijken als er een verstoring is op het traject. Sterke doorstromingsmaatregelen over vrijwel het hele tracé van 17 kilometer zorgen voor een constante reistijd van 38 minuten tussen de Heizel en Brussels Airport. Het gaat om goed afgestelde verkeerslichten en grote stukken eigen bedding.

Een trambus heeft vier deuren voor in- en uitstappende reizigers en ook ruimte voor een rolstoel en een kinderwagen. De eerste vier trambussen worden eind 2018 geleverd. Voor ze worden ingezet voor het vervoer van reizigers, dienen ze voor de opleiding van de chauffeurs en de verkenning van de trajecten. De tien volgende trambussen komen er begin 2019 aan.

Betere leefbaarheid in de Noordrand

De trambussen zullen rijden op de Ringtrambuslijn in de Brusselse Noordrand. Deze lijn moet een alternatief zijn voor het drukke verkeer in de regio en 10 000 auto’s per dag van de weg halen. Een hoogwaardige OV-as met trambussen neemt de helft van die modal shift voor zijn rekening. Daarnaast moet een betere fietsinfrastructuur met 23 kilometer extra fietspaden langs het tracé bijkomende fietsers aantrekken. Op deze manier zorgt de Ringtrambus voor een betere leefbaarheid in de Noordrand. Dit is extra belangrijk met het oog op de geplande werkzaamheden aan de ring rond Brussel.

Nieuwe hybride bussen kunnen ook volledig elektrisch rijden

Net zoals de 66 hybride bussen die De Lijn eind oktober heeft besteld, kunnen de trambussen zowel hybride als volledig elektrisch rijden. Dit laatste gebeurt bij het verlaten van de halte en het vertrekken aan een verkeerslicht. Elders rijden ze hybride, met een mix van batterijen en een dieselmotor. Hierdoor verbuiken de trambussen per 100 kilometer 25 liter minder. Ze kunnen ook volledig elektrisch rijden, mits ze daarvoor aangepast worden en er installaties voor snelladen langs hun trajecten komen.