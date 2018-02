De Lijn: ook 50-plussers welkom om personeelstekort te verhelpen

Vorige week berichtte RINGtv 360 al over de vacatures die De Lijn Vlaams-Brabant niet ingevuld krijgt: in tegenstelling tot de situatie in andere Vlaamse provincies raakten hier 23 vacatures voor buschauffeur niet ingevuld. Eén van de manieren waarop de vervoersmaatschappij het euvel tracht te verhelpen, is het aanwerven van vijftigplussers: 360 mensen in de voorbije 5 jaar. Onder hen ook Dirk Monsieur (54), chauffeur in de stelplaats van Vilvoorde.