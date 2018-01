De Lijn pakt foutparkeerders Grimbergen aan

De komende weken zullen controleurs van De Lijn eerst sensibiliserende acties uitvoeren door het uitdelen van flyers en samenwerkingen met de Sint-Jozefsschool die vlakbij ligt. Na de krokusvakantie zullen echter boetes worden uitgeschreven.

"Kinderen afzetten of ophalen aan de school mag, maar ze moeten zelf in- of uitstappen. Laden en lossen mag ook, maar je wagen daar op de bushalte parkeren of zelf uitstappen mag niet,“ legt Marc Van den Steen uit. Hij is teamleider Controle & Interventie bij De Lijn. Aan de halte Strombeek-Bever kerk staan regelmatig foutgeparkeerde voertuigen zonder bestuurder. De bussen moeten vervolgens op de rijbaan stoppen, wat hinderlijk is voor het verkeer, maar ook gevaarlijk is voor uit- en instappende reizigers.

Volgens de wegcode is het verboden om binnen de vijtien meter aan weerszijden van een haltebord te parkeren. Ook als er geen geverfde wegmarkering is. Vanaf 19 februari zullen boetes worden uitgedeeld aan foutparkeerders. Het bedrag van die boete bedraagt 107 euro.