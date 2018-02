De Lijn vindt alleen in Vlaams-Brabant niet voldoende chauffeurs

Van de 622 vacatures die De Lijn in 2017 uitschreef voor chauffeurs konden er in totaal 599 worden ingevuld. In alle Vlaamse provincies werden kandidaten gevonden, uitgezonderd in Vlaams-Brabant. Daar bleven 23 van de 121 vacatutes vacant.

De cijfers komen van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een vraag van partijgenoot Annick De Ridder. De voorbije maanden kon, onder meer in Antwerpen, een aantal bussen niet uitrijden wegens een tekort aan chauffeurs. Maar omdat in de loop van 2017 alle 204 vacatures in de provincie Antwerpen werden ingevuld, is het tekort inmiddels weggewerkt.

Omdat het aantal vacatures in 2017 een pak hoger lag dan het gemiddelde over de voorbije jaren, zette De Lijn in 2017 vooral in op het efficiënter maken van de selectieprocedure, met onder andere snellere doorlooptijd, onlinetesten...Aan de selectiecriteria werd niet gesleuteld.

"In 2018 zal verder werk worden gemaakt van de optimalisatie van dit proces. De criteria worden waar nodig licht gewijzigd, zonder aan kwaliteit te moeten inboeten", zegt bevoegd minister Weyts.