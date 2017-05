De Lijn Vlaams-Brabant wil vanaf 2019 starten met aanleg van 3 nieuwe tramtracés

Tot 29 mei loopt het openbaar onderzoek over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat de aanleg van het tramtracé van de 'sneltram' moet mogelijk maken. In het raam daarvan moeten zoals eerder aangekondigd 13 woningen worden onteigend, 11 in Meise, 1 in Grimbergen en 1 in Londerzeel. Daarnaast moeten langs het traject nog een hele reeks andere gronden worden onteigend. Tussen Wolvertem en Londerzeel moet een circa 6,5 ha groot bos voor de bijl, dat De Lijn overeenkomstig het bosdecreet zal compenseren met een 13 ha groot bos in de omgeving. "We hopen dat dit GRUP nog dit jaar goedgekeurd wordt en dat deze of de volgende Vlaamse regering voldoende financiële middelen vrijmaakt zodat we vanaf 2020 het tracé gefaseerd zullen kunnen aanleggen", aldus Joost Swinnen van De Lijn.

Het tracé van deze tramlijn loopt van Willebroek naar Brussel langs de A12. Van Brussel tot Londerzeel wordt ten westen van deze snelweg gereden. Van daar wordt Willebroek bereikt langs de oostkant van de A12. Op de website van De Lijn staat dat de tram er tussen Willebroek en Brussel-Noord slechts 30 minuten over zal doen, maar het zal volgens Swinnen mogelijk iets langer zijn. "Het ideale tramtracé op Brussels grondgebied loopt over Tour & Taxis maar de stad Brussel heeft hier haar zegen nog niet voor gegeven. Voorlopig moeten we gebruik maken van de bestaande tramlijnen. Ook in dat geval zal de reiziger echter veel sneller in Brussel-Noord zijn dan met de bestaande bussen", aldus Swinnen.

De Lijn zal nog dit jaar de bouwaanvraag indienen voor de aanleg van de nodige busbanen om de trambus te laten rijden over het tracé van de 'ringtram' tussen Jette via Heizel, Vilvoorde en Machelen naar de luchthaven. Swinnen hoopt dat de trambus ('als opstap naar de tram') al in 2019 op dit tracé zal rijden. Tot slot is er de 'luchthaventram' die Brussel-Noord via de Leopold III-laan en een nieuw viaduct over de Brusselse ring verbindt met de luchthaven. Binnen de ring zal de tram gebruik maken van de bestaande infrastructuur van de MIVB. "Voor dit project is geen GRUP nodig. We hopen dit jaar het projectMER te kunnen laten goedkeuren en in 2019 de eerste schup in de grond te steken", aldus Swinnen.