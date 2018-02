Wie morgen, vrijdag, op de bus of de tram rekent voor zijn vervoer, zoekt best al naar een alternatief. Het personeel van vervoersmaatschappij De Lijn houdt vrijdag een 24-urenstaking en er wordt ernstige hinder verwacht.

De vakbonden staken morgen tegen de aangekondigde reorganisatie bij De Lijn. De directie van de vervoersmaatschappij wil snoeien in het aantal managementfuncties en bedienden, om De Lijn zo concurrentieel te maken als de markt in 2020 wordt opengesteld voor privébedrijven. De staking is algemeen en zal dus uiteraard ook in onze regio ernstige impact hebben op de dienstregeling. De Lijn raadt haar klanten een alternatief te zoeken voor de geplande tram- of busverplaatsingen op vrijdag.