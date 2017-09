De Lijn wil meer directe verbindingen, reizigers zullen vaker moeten overstappen

Bij een verbinding tussen 2 belangrijke gemeenten of centra probeert De Lijn ook alle dorpen en wijken in de buurt te bedienen. Daardoor gaat ook veel tijd verloren. De Lijn wil daarom in de toekomst directe en ook snellere verbindingen creëren tussen de centra. De bedoeling is dat de reiziger op die snelle corridors geraakt met een taxi, fiets of een andere bus van De Lijn.

Naast de belbussen wil De Lijn dus ook nadenken over andere vervoersmiddelen om afgelegen dorpen of wijken te bedienen. Om deze denkoefening tot een goed einde te brengen zal er een zogenaamde 'taxicentrale' opgericht worden. Die moet onderzoeken of bussen van leerlingenvervoer die overdag ongebruikt blijven staan, niet kunnen geactiveerd worden. Voorts denkt De Lijn aan deelsystemen voor fietsen of auto’s of een app voor bedrijfscarpoolen.

Een ding is zeker: de reizigers zullen in de toekomst iets vaker moeten overstappen. Om dit mogelijk te maken verdwijnen de provinciale afdelingen en zal Vlaanderen opgedeeld worden in negentien vervoersregio’s. De bedoeling is om op die manier beter de steden en de gemeenten te kunnen betrekken bij de uitwerking van het aanbod. Naast burgemeesters zullen ook Wegen en Verkeer, de NMBS en Infrabel vertegenwoordigd worden in deze vervoersregio’s. Die moeten een mobiliteitsplan op maat uitwerken voor de betrokken regio en krijgen voor de uitvoering ervan een budget van de Vlaamse overheid. Bevoegd minister Weyts (N-VA) benadrukt wel dat er geen extra middelen zullen worden vrijgemaakt voor deze hervorming.