De Montil gaat volop voor hernieuwbare energie

Evenementenzaal De Montil in Affligem zet in op hernieuwbare energie. Sinds begin juli leveren meer dan 466 zonnepanelen groene stroom. En die zonnepanelen leggen De Montil geen windeieren.

466 panelen liggen er op het platte dak van De Montil in Affligem. De evenementenzaal onderzocht samen met de Vlaamse overheid het energieverbruik in de zaal. Aanleiding waren de hoge energiefacturen die De Montil kreeg.

“Uit de studie is gebleken dat de zaal een ideale locatie was om zonnepanelen te leggen in feite. We hebben 150.000 euro in de zonnepanelen geïnvesteerd. Dat is een goede zaak gebleken, want onze energiefactuur is gedaald,” zegt Steven Minner van De Montil.

Zo’n 40% van de energie die de evenementenzaal nodig heeft, komt nu van de zonnepanelen. Die wordt vooral gebruikt voor de feestzalen, maar ook vergader- en congreslocaties.

“Bovendien kunnen we de energie die we eventueel over hebben, te koop aanbieden. Als bedrijf kan je dat, als particulier niet. Ook die manier kunnen we de zonnepanelen dus rendabel maken,” besluit Steven Minner.