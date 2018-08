De Okkernoot koopt station Herne

De Okkernoot gaat dit najaar het station in Herne aankopen. De zorgaanbieder uit Vollezele, gespecialiseerd in personen met autisme, wil van het station een unieke ontmoetingsplaats maken voor personen met en zonder handicap.

De Okkernoot wil van het gebouw in Herne een buitenshuis werkstation maken. “We willen er een inclusieverhaal van maken, een ontmoetingsplek voor personen met en zonder handicap. We kunnen bijvoorbeeld de reizigers ontvangen en onderdak bieden bij koude, maar ook tijdelijk een koffiebar, barbier of verkooppunt voor onze eigen geproduceerde yoghurt of confituur uitbaten,” laat De Okkernoot in een persbericht weten.

Het zorgcentrum is nog volop aan het brainstormen welke activiteiten er allemaal kunnen plaatsvinden en vraagt ook ideeën aan de inwoners van Herne en de pendelaar. Die kunnen hun idee insturen via station@de-okkernoot.be. “Samen met de gemeente Herne gaan we ook het voorplein voor het stationsgebouw vormgeven, met bijvoorbeeld een terras en groenrichting, een kiss&ride-zone, fietsoplaadpunt, fietsboxen, noem maar op,” besluit De Okkernoot.