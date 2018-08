De Patrouilleurs herdenken bevrijding van 1918

De re-enactmentgroep De Patrouilleurs uit Merchtem zijn gepassioneerd door het Belgische leger ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. De colonne die door de straten trekt, bestaat dan ook uit authentieke uniformen van het Belgische leger en machines van 100 jaar geleden. Onder meer een mobiele veldkeuken, ambulance, militaire paardenwagen en een pantserwagen maken deel uit van de stoet.

“Er doen enkele voertuigen mee die het Belgische Legermuseum komen. Buiten een nieuwe laag verf zijn ze volledig origineel. Anderen stukken zijn in privébezit en werden speciaal gemaakt voor het evenement, maar wel op basis van historisch onderzoek. Ze geven een goed beeld van het Belgische Leger er in 1918 uitzag,” zegt Pascal Mathieu van het Belgisch Legermuseum.

De Patrouilleurs zullen zes dagen marcheren, overnachten langsheen het traject en krijgen eten uit de mobiele veldkeuken, net zoals het er anno 1918 aan toeging. De tocht is 150 kilometer lang en trekt langs verschillende Vlaamse slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog. De stoet vertrok maandagochtend in Lo‐Reninge en loopt via Houthulst, Kortemark, Loppem, Aalter, Zomergem tot eindhalte Deinze.

“Veel mensen weten het niet, maar West-Vlaanderen is in 1918 hoofdzakelijk bevrijd geweest door het Belgische leger. Met deze stoet willen we het Belgische luik in die bevrijding aan bod laten komen en herdenken wat de soldaten voor ons land hebben gedaan,” besluit Bart Vanhooren van De Patrouilleurs.

Foto: De Patrouilleurs