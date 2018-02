De regio vanuit de lucht: luchtfoto’s onderzoeken energieverlies via het dak

Gisteren berichtten we op onze site reeds over het thermografieproject van 13 steden en gemeenten, waaronder 4 uit onze regio. Bedoeling is via luchtfoto’s energieverlies te bestrijden en te onderzoeken hoeveel warmte verloren gaat via de daken van de huizen. De 4 deelnemende gemeenten in onze regio zijn Kampenhout, Wezembeek-Oppem, Steenokkerzeel en Opwijk.

Inez De Coninck (N-VA), milieuschepen in Opwijk: “We doen dit omdat onze gemeente heeft ingetekend op het burgemeestersconvenant. en we willen onze Europese klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2020 realiseren. Concreet betekent dat: 20% minder CO2 uitstoot. In Opwijk gebeurt de grootste CO2 uitstoot net via particuliere woningen.”

De luchtopnames in Opwijk zijn intussen reeds afgewerkt: de rest van de maand maakt intercommunale Interleuven de luchtfoto’s in de overige gemeenten. In het najaar kan iedereen online bekijken hoe zijn of haar woning het doet.

Meer over dit project en mooie beeldjes uit de lucht vanavond in ons nieuws.