"De sketches zijn meestal hard, vulgair en grof maar dan volgt steevast wat ontroering"

Urbanus, is weer aan het toeren. De grappigste inwoner van Tollembeek trekt met een gloednieuwe show langs de cultuurcentra en schouwburgen van Vlaanderen. Dat is weer even wennen voor Urbanus want drie seizoenen lang schuimde hij de zomerfestivals met de Vlaamse rockband De Fanfaar en dat was een heel andere manier van optreden.