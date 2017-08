De stuw van Teralfene verdwijnt ten laatste in 2022

De stuw van Teralfene, die Denderleeuw met Affligem verbindt, zal ten laatste in 2022 verdwijnen. Dat meldt TV OOST. Op deze locatie zal wel een nieuwe brug over de Dender komen. Dat is beslist door de gemeentebesturen van Affligem en Denderleeuw in samenspraak met Waterwegen en Zeekanaal.

De stuw is overbodig geworden, want de waterspiegel van de Dender kan perfect geregeld worden door twee andere stuwen, één in Denderleeuw en één in Erembodegem. Dat de stuw van Teralfene verdwijnt is goed nieuws. Want op die manier wordt het risico op overstromingen in de Denderregio verkleind. Op de plaats van de oude stuw komt een brug. Die moet fietsers veilig van de ene naar de andere kant brengen. Een grote verbetering ten opzichte van de huidige situatie. "Samen met de gemeente Affligem hebben we ervoor gekozen om één wagenbreedte te behouden. Dus geen dubbelverkeer op het brugdek. Er zijn ook fietspaden en voetpaden voorzien langs beide kanten van het brugdek", verduidelijkt Jan De Nul, schepen van Openbare Werken in Denderleeuw.